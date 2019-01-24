ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء عمر عبد ربه إجتماعاً مع أعضاء لجنة اعداد التقرير السنوي لعام 2019 ، مطالباً بالعمل على إنهاء التقرير قبل نهاية شهر مارس القادم.

عبد ربه وجه بحسب المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة تعليماته بأن يشتمل التقرير على نتائج أداء جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان مثبتاً به الملاحظات المسجلة على الجهات الخضعة لرقابة الديوان والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأنها وفقاً لما يمليه عليه القانون رقم 19 لعام 2013 بإعادة تنظيمه وتعديلاته .

ودعا رئيس ديوان المحاسبة إلى ضرورة إبلاغ الجهات بالملاحظات المسجلة عليها ومنحها فرصة إبداء ردودها وتحقيق دفاعها قبل أن يتم إحالة التقرير للسلطة التشريعية وفقاً لما تقضي به المادة 53 من قانون ديوان المحاسبة المشار إليه.

وطالب عبد ربه اللجنة بضرورة أن يوضح التقرير نتائج دراسة العقود التي تزيد عن 5 ملايين دينار المحالة للديوان لغرض الدراسة المسبقة وتوضيح أسباب الموافقة التي تقررت لبعضها ومبررات رفض الأخرى .

رئيس ديوان المحاسبة نوّه إلى ضرورة إعداد ملخص وافٍ للموضوعات ونتائج أعمال الفحص والمراجعة التي تقرر إحالتها لسلطات التحقيق.