الكونغو – أعلن الرئيس الجديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى بناء “كونغو تسودها المصالحة”.

وأثناء مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية، قال تشيسيكيدي مخاطبا آلاف مناصريه: “نريد بناء كونغو قوية منفتحة على تنميتها في سلم وأمان.. كونغو للجميع توفر لكل شخص مكانه”.

ويوم الأحد الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو الديموقراطية رسميا فيليكس تشيسيكيدي رئيسا للجمهورية، وذلك بعد رفض المحكمة طعن المعارض مارتن فايولو الذي استأنف قرار المحكمة وأعلن نفسه رئيسا.

وأصبح تشيسيكيدي الذي تولى رئاسة بلاده خلفا لجوزيف كابيلا، خامس رئيس لجمهورية الكونغو الديموقراطية منذ استقلالها في 30 يونيو 1960.

المصدر: رويترز + وكالات