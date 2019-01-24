إسرائيل – نفى سفير روسيا في إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، أن تكون لدى بلاده أي نيّة للتدخل في انتخابات إسرائيل المقبلة، واعتبر أن التصريح المثير لرئيس الاستخبارات بهذا الخصوص “يخلو من الأدلة”.

وفي أوائل يناير الجاري، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن رئيس جهاز الأمن العام، ناداف أرغمان، تحذيره من خطر تدخل دولة أجنبية معينة في العمليات الانتخابية المقبلة في البلاد، وألمح إلى أن الأمر يتعلق بروسيا.

ونقلت قناة “أي 24″ التلفزيونية الإسرائيلية عن السفير فيكتوروف قوله:”يمكنني أن أؤكد لمواطني إسرائيل وشعبها أن الحكومة الروسية والسلطات الرسمية ليس لديها أي نية للتدخل في أي عمليات سياسية في دولة إسرائيل، بما في ذلك الانتخابات المقبلة”.

وستجري في إسرائيل يوم 9 أبريل المقبل انتخابات برلمانية، سيتم وفق نتائجها تشكيل حكومة جديدة وتعيين رئيس وزراء للبلاد.

وردا على تحذيرات رئيس رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي من احتمال تدخل موسكو في الانتخابات المقبلة، قال السفير الروسي:”عندما يخاطب شخص الجمهور، يجب أن يكون متأكداً مما يقوله. وأظن أنه لا يوجد دليل (على هذه الاتهامات)”.

وختم السفير الروسي قائلا: “لدينا تعاون ثنائي راسخ في مجال الأمن، ولدينا قنوات لتبادل المعلومات. لماذا لم يتم استخدامها بدل إطلاق التحذيرات والمزاعم؟”.

المصدر: نوفوستي