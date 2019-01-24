ليبيا – طالب رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك في خطاباً له اليوم الخميس وزراء حكومة الوفاق وروؤساء الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة بضرورة التزام وتقيد كافة الجهات بجباية الإيرادات العامة واجهة التحصيل بمقتضى القوانين واللوائح وإحالتها إلى حساب الإيراد العام دون تأخير .

شكشك دعا في خطابه رقم “1” للعام الجاري والذي تلقت المرصد نسخة منه الجهات المعنية بعدم التصرف بالإيرادات العامة عملا بنص المادة 64 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

ونبه رئيس ديوان المحاسبة إلى ضرورة المحافظة على أصول وممتلكات الجهة وعدم إستعمالها في غير الأغراض المخصصة لها بالجهة ، لافتاً إلى أن كل من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية ويكون محل مساءلة قانونية.

وقال شكشك في خطابه :”لاحظ الديوان أن العديد من الجهات العامة والأفراد يقومون بإستعمال الأجهزة والمعدات المخصصة لاستعمالات الجهة التحقيق إيرادات غير مصرح بها قانونا وقيام بعض الجهات بالتصرف والإيرادات بالمخالفة للقوانين واللوائح المعمول بها”.

شكشك أضاف بأن الديوان لاحظ تأخر المسؤولين بالجهات والمصالح العامة توريد حصيلة الإيرادات التي يتم جبايتها إلى خزائن وزارة المالية أوالحساب المختص بمصرف ليبيا المركزي الأمر الذي يحرم الخزانة العامة من الاستفادة من هذه الإيرادات كمصدر من مصادر التمويل،على حد قوله.