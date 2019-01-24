ليبيا – استقبل رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله خلال اليومين الماضيين سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي التابع للمؤسسة أهمية الحفاظ على استقلالية المؤسسة إضافة إلى الترتيبات الأمنية الحالية في الحقول النفطية وسبل تعزيز الفرص التجارية للشركات البريطانية في قطاع النفط والغاز الليبي.

وأكد صنع الله على وضع المؤسسة خططاً لضمان سلامة موظفي المؤسسة ومنشآتها بما في ذلك في حقل الشرارة، مشدداً على ضرورة أن تبقى المؤسسة مستقلة وبمنأى عن جميع المساومات السياسية والعسكرية وذلك من أجل زيادة معدلات الإنتاج والمساهمة في النمو الوطني.

وتابع قائلاً:”حيث أنّ المساعي الرامية إلى تسييس عملنا ليست في مصلحة الشعب الليبي كما ونججد دعوتنا إلى إعادة إحلال الأمن في حقل الشرارة فوراً ودون أي قيد او شرط ونحن نرفض رفضاً قاطعاً كل أشكال الابتزاز والترهيب إذ أننا نعمل لتحسين المستويات المعيشية لكافة الشعب الليبي.”

من جانبه أكد بيكر على ضرورة وقوف جميع الجهات الوطنية والدولية إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط ودعم قيادتها كونها المصدر الرئيسي للدخل القومي، مشيراً إلى أن بلاده تدعم المؤسسة الوطنية للنفط بشكل مستمر.

وأشاد بالإنجازات المالية والمجتمعية التي حققها صنع الله وموظفو المؤسسة وذلك على الرغم من كل الظروف الصعبة التي واجهتهم.