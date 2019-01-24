القدس – أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن قائد الشرطة الإسرائيلية بالمدينة اقتحم المسجد الأقصى، اليوم الخميس.

وقال فراس الدبس مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول، إن “قائد الشرطة الإسرائيلية في القدس يورام هليفي، اقتحم المسجد الأقصى مع مجموعة من الجنود القدامى الذين احتلوا المسجد الأقصى ومدينة القدس الشرقية في العام 1967”.

وأضاف: “كان برفقتهم طاقم تصوير تابع للشرطة الإسرائيلية”.

وأشار الدبس إلى أن هليفي ومرافقيه “قاموا بجولة استفزازية في باحات المسجد”.

ونشر الدبس شريط فيديو قصيرا للمجموعة الإسرائيلية وهي تقتحم مصلى قبة الصخرة المشرفة، وسط احتجاجات من المصليات الفلسطينيات في المكان.

وتقوم الشرطة الإسرائيلية بتسهيل اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، الذي تسيطر عليه الشرطة.

وبدأت الاقتحامات الإسرائيلية عام 2003، وسط احتجاجات دائرة الأوقاف الإسلامية التي تدير شؤون المسجد، وتتبع لوزارة الأوقاف الأردنية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية إن نحو 30 ألف متطرف اقتحموا المسجد الأقصى خلال عام 2018.