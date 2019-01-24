وتدخلت التكنولوجيا الجديدة مرتين في سير المباراة لصالح اليابان وضدها، إذ ألغى الحكم الإماراتي محمد عبد الله هدفا سجله القائد مايا يوشيدا في الشوط الأول بداعي وجود لمسة يد بعد مراجعة الإعادة، قبل أن يحتسب ركلة جزاء سجل منها ريتسو دوان الهدف الوحيد في الدقيقة 57.

وبهذه النتيجة، يضرب “الساموراي الأزرق” موعدا في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة إيران والصين التي تقام لاحقا في أبوظبي.

وفي وقت لاحق الخميس تلتقي الصين مع إيران، فيما تلتقي الجمعة كوريا الجنوبية بقطر، الإمارات مع أستراليا، لحسم هوية المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية.