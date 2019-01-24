ليبيا – عقد أعضاء اللجنة المركزية المشتركة بوزارتي العدل والداخلية بحكومة الوفاق اليوم الخميس إجتماعاً مع ممثلي عن الأمين العام لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وإدارة البرنامج الإنمائي بحضور عدد من سفراء الدول المانحة.

الإجتماع الذي يترأسه وكيل وزارة الداخلية والمشرف العام للبرنامج العميد خالد مازن ومستشار وزارة العدل نوري البكاي عرض ما تم إنجازه خلال العام الماضي والصعوبات والعراقيل التي تم مواجهتها حيث تم التوصل إلى جملة من التوصيات الداعمة والدافعة لتنفيذ مخرجات المشروع المشترك.

وتقدم وكيل وزارة الداخلية بالشكر للدول الداعمة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على الجهود المبذولة،مبينا أن جوهر هذا المشروع مبني على تعزيز الشراكة الفاعلة بين الأمم المتحدة والدول الداعمة ودولة ليبيا بما يضفي على تحسن مستوى الأداء في المؤسسة الأمنية والعدلية.