السعودية – تبرع مدرب فريق شباب جبة السعودي الكابتن فهد الغربي، في سابقة كروية وموقف إنساني نبيل، بكليته لأحد لاعبي فريقه، لحاجة الأخير الماسة لها إثر معاناته مع المرض لفترة طويلة.

وأجرى اللاعب، يوسف الأسلمي، العملية الجراحية بنجاح، ولم يعرِف هوية المتبرع له، سوى اليوم الخميس، موعد إجراء العملية، ومازال الاثنان بالمستشفى.

وزار الكابتن فهد الغربي منزل اللاعب للاطمئنان على صحته، بعد أن علم من زملاء “الأسلمي” بأنه مريض منذ عام، ولم يحضر للتدريبات منذ فترة، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي، قرر التبرع له بإحدى كليتيه.

وشد المدرب رحاله، على الفور، إلى الرياض، وأجرى الفحوصات الطبية دون أن يعلم أحد بذلك، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية.

وكتب الكابتن فهد الغربي “تغريدة” مؤثرة عبر حساب الشخصي، على موقع “تويتر”، وذلك قبل دخوله المستشفى:

وأثنى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية على الموقف النبيل للمدرب الغربي، عبر التغريدة التالية على موقع “تويتر”:

وكان الغربي قاد فريق شباب نادي جبة للتأهل الى دور الـ 16 من بطولة أندية المملكة لفئة الشباب تحت 19سنة، بعد فوزهم على الأسياح بثلاثة أهداف مقابل اثنين.

يذكر أن الكابتن فهد الغربي حاصل على الرخصة (B) للمدربين من الاتحاد الآسيوي وهو خريج جامعة مردوخ في بيرث بأستراليا، كما أنه كان لاعبا سابقا في فريق الطائي، الرياض، وفريمنتل الأسترالي وهو مدرب لناشئي وشباب الطائي وشباب جبة.

المصدر: وكالات