ليبيا – عقد مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز اجتماعاً موسعاً مع رئيس الخطة الأمنية لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها برفقة مساعد الشؤون الأمنية بالمديرية ورئيس الغرفة بالمديرية وذلك فى إطار متابعة تنفيذ الخطة الأمنية وتقييم أداء الأجهزة الأمنية واستعراض استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة.

العميد عبد العزيز أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمديرية على جهود عناصر الامن فى المدينة شاكراً رئيس الخطة الامنية والقيادات الأمنية وكافة الاعضاء ممن أدوا مهامهم المناطة بهم على أكمل وجه خلال الفترة الماضية والتى تولت المسؤولية لاستكمال ما تم إنجازه من نجاحات على ارض الواقع والجهود التى بذلت لتحقيق استقرار الشارع.

ودعا مدير الأمن لى بذل المزيد من الجهود من كافة اعضاء الأمن بالمدينة في المرحلة الحالية خاصة أنها تتطلب بذل الجهود على الأصعدة العلمية والخبرية لتطوير آليات العمل وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين فى يسر وسهولة.

وشدد على أهمية استمرار مواصلة جهود المراكز والأقسام والوحدات التابعة لمديرية أمن بنغازي فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم واستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية بالاضافة الى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من إنتشار الجرائم ووضع خطط أمنية تعتمد على الأساليب الحديثة فى مواجهة الجريمة.