اليمن – كشفت مصادر دبلوماسية أن الأمم المتحدة تبحث عن خليفة لرئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن، باتريك كاميرت.

وذكر أحد المصادر أن كاميرت “سيرحل في نهاية الأمر. هو في منصبه إلى حين العثور على خلف له”، موضحا أن مشاورات قد بدأت بهذا الشأن.

وأشار المصدر إلى أن العقد الأولي لا ينص مبدئيا على ضرورة توليه قيادة فريق المراقبين.

ويقود الجنرال الهولندي المتقاعد، باتريك كاميرت، منذ 23 ديسمبر الماضي، بعثة مراقبي الأمم المتحدة، التي صادق عليها مؤخرا مجلس الأمن، وستضم عند اكتمالها 75 مراقبا مدنيا.

ومنذ وصوله إلى اليمن في ديسمبر، واجه كاميرت صعوبات مع الحوثيين الذين يسيطرون على مدينة الحديدة. واتهمه بعضهم بأن لديه أجندة خاصة، الأمر الذي نفته الأمم المتحدة.

وتعرض موكب كاميرت في 17 يناير الجاري لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وذلك عند خروجه من اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية.

المصدر: أ ف ب