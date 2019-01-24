ليبيا – قام سفير المملكة المتحدة لدى فرانك بيكر أمس الأربعاء بزيارة لمصلحة المطارات لتوقيع مذكرة تفاهم مع المصلحة مثمتلة في رئيسها محمد بيت المال لتزويد مطار معيتيقة الدولي بإجهزة كشف أثر المتفجرات.

مصلحة المطارات أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها تأتي في إطار تأسيس تعاون مشترك بين وزارة المواصلات بحكومة الوفاق ووزارة النقل البريطانية.

وأشارت المصلحة إلى أن المذكرة تهدف في هذه المرحلة للرفع من مستوى إجراءات الأمن بالمطارات من خلال توفير أجهزة ومعدات أمنية وتدريب العناصر التابعين لجهاز المباحث العامة على استخدامها.

هذا وحضر مراسم التوقيع كل من وكيل وزارة المواصلات مصطفى عمار ورئيس مصلحة الطيران المدني المكلف لطفي الطبيب إلى جانب مدير عام مطار معيتيقة الدولي ابراهيم فركاش ومدير عام مطار طرابلس وبعض مدراء الأدرات والمكاتب المختصة وممثلين عن وزارة الخارجية بحكومة الوفاق وعن السفارة البريطانية.