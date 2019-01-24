ليبيا – التقى عضو بالمجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق أمس الأربعاء منسقة الشؤون الإنسانية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى ليبيا ماريا ريبيرو.

الاجتماع تناول بحسب إدارة التواصل و الإعلام التابعة للمجلس الرئاسي خطط الاستجابة الإنسانية وتوسيع نطاقها وفق برامج متكاملة بين القطاعات.

وأكد معيينق على أهمية دور الأمم المتحدة في توفير الاحتياجات الإنسانية، مشيداً بالخطوات العملية الملموسة التي تحققت على الصعيد الإنساني في مدن ومناطق الجنوب وبنغازي،

كما شدد على ضرورة التزام البعثة بتعزيز الخطط المعدة لتحسين الخدمات وفق الالتزام بالقانون الإنساني الدولي لضمان تحقيق التكامل بين المشروعات وللمضي نحو تحقيق الاستقرار .