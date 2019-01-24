ليبيا – شن موقع “ عربي 21 “ القطري هجوماً لاذعاً على منظمي التظاهرة التي خرجت أمس الأربعاء فى العاصمة طرابلس ضد جماعة الإخوان المسلمين ، متهماً رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض بقيادة حملة ضد الإخوان .

ونقل الموقع فى تقرير نشره اليوم الخميس بأن النايض الذي أعلن ترشحه للرئاسة يقود حملة ضد جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا ، كما نقل عن شخص مجهول زعمه بأن الإخوان مجرد شماعة المقصود بها نشر الفوضى في طرابلس .

وقال شخص يدعى محمد خليل للموقع القطري بأن هذه الحملة يقودها النايض بغرض التمهيد لسيطرة المشير خليفة حفتر ، واصفاً المطالبات خلال الوقفة بالمضحكة وغير منطقية لأنه وبحسب زعمه لا يوجد إخواني واحد في المجلس الرئاسي وبأن تواجد الجماعة محدود في بقية المؤسسات.

ويوم أمس الأربعاء نظم عشرات الشباب في العاصمة طرابلس وقفة احتجاجية، طالبوا فيها بضرورة إبعاد تنظيم الإخوان عن مفاصل الدولة المختلفة، رافعين شعارات تندد بسيطرة الجماعة على مفاصل الدولة وشعارات كـ ” لا لتسييس الدين من قبل الإخوان المتأسلمين”.

وإعتبر عضو جماعة الإخوان المسلمين المقيم في قطر، أسامة كعبار فى تصريح لذات الموقع القطري أن الوقفة هي بداية لما وصفها بشيطنة للإخوان من قبل خصومهم قبل الانتخابات المرتقبة هذا العام وبأنها مناورة مبكرة .

ولم يتوقف الأمر مع كعبار عند هذا الحد بل أنه ذهب إلى وصف المتظاهرين بالمأجورين وقال :” فى الحقيقة لا توجد مؤسسات مجتمع مدني حقيقية في ليبيا، وما نراه هي مؤسسات مأجورة تخرج لحين الوجود وقت الحاجة لها والدفع لها ومن ثم تعود إلى سباتها”.

أما الموقع القطري ” عربي 21 “ لم يكتفي بنشر هذه الآراء فقط مارس التحريض على المتظاهرين قائلاً : ” لا يعرف هوية المجموعة المنظمة للوقفة ومدى حصولها على تصريح وموافقة من وزارة الداخلية لتنظيم التظاهرة حسب القانون، لكنها طرحت تساؤلات حول دلالة الهجوم الآن؟ واستغلال ما أسموه أخونة الدولة كوسيلة لتشويه الجماعة وحزبها؟”.

وفى أبريل الماضي كان موقع ” عربي 21 “ أحد مثارات السخرية بين الليبيين عندما إنخرط وأبحر مشرفوه بخيالهم فى فرية مرض وموت المشير خليفة حفتر حيث نقل الموقع وكالعادة عن مصادر مجهولة قولها بأن حفتر مصاب بجلطة ثم بنزيف ثم فارق الحياة ، وذلك فى إطار حملة قطرية ممنهجة ومنسقة إنطلقت بالخصوص فى تلك الفترة .

وقال مراسل المرصد أمس الأربعاء ، بأن المتظاهرون الذين يؤكدون على عفوية وقفتهم رفعوا شعارات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين بشكل عام وأخرى تتهم الجماعة بشكل خاص بدعم وتفريخ الإرهاب .

كما إتهم المتظاهرون الجماعة بالوقوف وراء ما وصفوها بـ ” حروب الفتن ” التي ضربت العاصمة طرابلس خلال الإشهر الأخيرة ورفع أحدهم لافتة ” العد التنازلي لحكم الإخوان ” .

ورفع متظاهر آخر لافتة كتب عليها : ” جماعة الإخوان سبب الفتنة بين الليبيين ” فيما رفع متظاهر ثالث لافتة مكتوب عليها ” لا لسيطرة الإخوان على مفاصل الدولة ” .

وفى المجمل ندد المتظاهرون بالفرع الليبي للجماعة الإخوانية متهمينها أيضاً بعرقلة العملية السياسية وإطالة الأزمة عبر رفض الإنتخابات ودعم المتطرفين وعرقلة بناء المؤسسة الأمنية والعسكرية كما إتهموا البعثة الأممية بالإنحياز متعهدين بتصعيد تظاهراتهم ضد الجماعة وحزبها خلال الفترة القادمة .

المرصد – خاص