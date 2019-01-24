الجزائر – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أنه بحث مع نظيره الجزائري عبد القادر مساهل، التسوية السورية وفقا للقرار الدولي 2254 الصادر عن الأمم المتحدة.

وأكد لافروف ضرورة إعادة اللاجئين، ومكافحة الإرهابيين المتبقين في سوريا، وحلحله الانتقال السياسي، مضيفا أن هناك تعاونا وثيقا مع الشركاء في الأمم المتحدة حول هذا الأمر.

وتابع لافروف:” نتعاون مع تركيا وإيران فيما يخص التسوية في سوريا، كما ناقشنا أمورا أخرى تتعلق بالأزمة في اليمن”.

ونوه وزير الخارجية الروسي بأن اللجنة الاقتصادية التجارية المشتركة بين روسيا والجزائر ستعقد الأسبوع المقبل، مؤكدا أن الكثير من الشركات الروسية تتطلع لدخول السوق الجزائرية.

وفي نهاية كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك في العاصمة الجزائر مع نظيره عبد القادر مساهل وجه سيرغي لافروف دعوة لنظيره الجزائري لزيارة روسيا.

المصدر: RT