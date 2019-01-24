الأردن – كشف القائم بأعمال السفارة السورية لدى عمان، أيمن علوش، أن وفدا من الأردن توجه إلى دمشق للتأكد من سلامة الأجواء أمام الطيران المدني للمملكة.

وقال علوش لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “عودة الأمور إلى طبيعتها هي ظاهرة صحية، والآن الأجواء السورية أصبحت آمنة في قسمها الأكبر والطيران الأردني، عندما شعر أن الأجواء آمنة يريد أن يعود للعمل، لذلك هي للاطمئنان، وبالتأكيد سوف يحصل على هذا الاطمئنان من الجانب السوري”.

وأضاف، “سيعود الوفد الأردني بقرار بهذا الخصوص والزيارة هي إيجابية مثلها مثل خطوات أخرى تتخذ بين الجانبين لمصلحة البلدين”.

من جهته، قال النائب في البرلمان الأردني، طارق خوري، في كلمة ألقاها خلال جلسة للبرلمان، إن إغلاق الأجواء السورية يعني أن شركات الطيران الأردني مجبرة أن تطير فوق أرض فلسطين، وأن تدفع رسوم إلى إسرائيل أعلى بكثير من الرسوم التي تتقاضاها سوريا، هذا غير فرق الوقت وزيادة الكلفة.

وأضاف خوري، “أعتقد أنه لا خوف الآن من المرور فوق الأجواء السورية”، مؤكدا أن “فتح الأجواء هو لمصلحة الأردن وشركات الطيران الأردنية”.

المصدر: سبوتنيك