روسيا – أعلنت شركة “ياندكس” الروسية أنها بدأت ببيع حواسب لوحية وشاشات طورتها لتعمل مع العديد من أنواع السيارات الحديثة.

وتتميز هذه الحواسب والشاشات بقدرتها على التعامل مع أحدث أنظمة المولتيميديا، فضلا عن ميزة الاتصال مع شبكات الإنترنت الخلوية، وشبكات تحديد المواقع “GPS” و”Glonass”، والقدرة على تلقي الأوامر الصوتية من المستخدم، والاتصال مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر البلوتوث، لتلقي وإجراء المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو.

كما تحوي هذه الأجهزة مساعد “أليسا” الصوتي الذي طورته “ياندكس”، ويعد من أفضل المساعدات الصوتية حاليا، فضلا عن أن المستخدم يمكنه الاعتماد على هذه الأجهزة في تحديد موقعه ووجهته دون الحاجة إلى الإنترنت في حال كان قد قام بتحميل الخرائط الإلكترونية فيها مسبقا.

وستركب هذه التقنيات في العديد من السيارات التي تصنع وتجمع حاليا في روسيا، كسيارات “RAV4, Camry” من تويوتا، و”X-Trail” و”Qashqai” من نيسان، و”Creta” و”Solaris” من هيونداي، و”Škoda-Rapid”، و”Lada Vesta”.

المصدر: فيستي