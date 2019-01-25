ليبيا – شددت نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الايطالية إيمانويلا ديل ري أمس الخميس على أن تجاوز المرحلة الانتقالية الطويلة في ليبيا يظل أولوية مطلقة لإيطاليا التي تدعم بقوة جهود وخطة عمل الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة غسان سلامة.

وكالة آكي الإيطالية أشارت إلى أن تصريحات ديل ري جاءت في مذكرة صدرت في أعقاب لقاء للمسؤولة الايطالية بمقر الخارجية في روما مع منظمات غير حكومية إيطالية نشطة في ليبيا.

وأعربت ديل ري عن تقديرها لعمل المنظمات غير الحكومية الإيطالية بمهنية وإنسانية لصالح الفئات الضعيفة ومراكز إيواء المهاجرين.

ونوهت بالتزام وكالة التعاون الدولي الإيطالية في ليبيا بالتركيز على مشاريع التنمية وبناء القدرات وكذلك على مبادرات المساعدة الإنسانية للفئات الأكثر ضعفا إضافة إلى المخصصات الاستثنائية لصندوق أفريقيا والتي إرتفعت في عامي 2017 و2018 بالنسبة لليبيا إلى 46.7 مليون يورو.

وأشارت ديل ري إلى جهود إيطاليا في مجال التصدي للاتجار بالبشر بالتعاون مع ليبيا ووكالات الأمم المتحدة.