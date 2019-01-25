إسبانيا – نشرت زوجة ميسي نجم برشلونة الإسباني أنتونيلا روكوزو، عبر صفحتها الشخصية على إنستغرام فيديو لابن ميسي الصغير ماتيو يسدد الكرة بمهارة.

وتعددت الفيديوهات التي نشرها ميسي وزوجته، يظهران فيها موهبة ماتيو في الموسيقى والرقص بعيدا عن كرة القدم.

وظهر في الفيديو نجل ميسي هذه المرة يغني، وهو يرتدي قميصا لبرشلونة ليسدد الكرة التي كانت بحوزته مباشرة إلى شاشة هاتف والدته المحمول ما تسبب في سقوطه من يدها.

ويعد ماتيو البالغ 3 سنوات الابن الثاني لميسي إلى جانب طفليه الآخرين تياغو بعمر6 أعوام وسيرو الذي لم يكمل العام .

المصدر: إنستغرام