ألمانيا – ارتفع عدد طلبات اللجوء التي قدمها المواطنون الأتراك في ألمانيا إلى 10655 في عام 2018، بزيادة قدرها 25% مقارنة مع 2017، حسبما أفادت به نسخة “دويتشه فيله” التركية.

وتم تسجيل 8483 طلب لجوء من مواطنين أتراك في عام 2017، استنادا إلى الأرقام الواردة في بيانات وزارة الداخلية الألمانية الصادرة في 23 يناير الجاري.

وتظهر أرقام الحكومة الألمانية أن ما مجموعه 185853 طلب لجوء تم تقديمها في عام 2018، وهو عدد منخفض بنسبة 16 بالمائة عن العام الذي سبقه. ومن بين هذه الطلبات حوالي 161931 من المتقدمين لأول مرة، في حين كان هناك أقل من 24000 طلب متابعة.

وقال وزير الداخلية الألماني، هورست سيهوفر، الذي قدم بيانات اللجوء إلى جانب تقرير الحكومة بشأن الهجرة للفترة 2016-2017 في برلين، قال إن “التراجع المطرد” في اعداد طالبي اللجوء خلال العامين الماضيين يشير إلى أن التدابير السياسية للحد من الهجرة أخذت تعمل.

وأضاف أن الانخفاض في الطلبات يرجع إلى ضوابط صارمة على الحدود، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية، مثل الاتفاق مع تركيا للحد من تدفق اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي.

وظل السوريون حتى الآن أكبر مجموعة من المتقدمين لطلب اللجوء في ألمانيا بـ 46000، يليهم العراقيون والأفغان، الذين بلغ عددهم 18000 و12000 على التوالي.

وجاء الرعايا الأتراك في المركز السادس في القائمة بعدد 10655 متقدما، بعد إيران ونيجيريا على التوالي.

المصدر: “hurriyet daily news”