الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد لدى سوريا

الأسد يتقبل أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد لدى سوريا

دمشق – تقبل الرئيس السوري، بشار الأسد، أوراق اعتماد السفير الروسي الجديد المفوض فوق العادة لدى سوريا، ألكسندر يفيموف.

وأوضحت وكالة “سانا” السورية الرسمية أن الأسد استقبل يفيموف الأربعاء في قصر الشعب بالمراسم المعتادة.

كما تقبل الأسد أوراق اعتماد يوري سالوكا سفيرا مفوضا وفوق العادة لجمهورية بيلاروس لدى سوريا.

وبينت “سانا” أن الأسد استقبل السفيرين “كلا على حدة وتبادل معهما الحديث وتمنى لهما النجاح في مهامهما”.

وأضافت أن مراسم تقديم أوراق الاعتماد حضرها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وليد المعلم، ووزير شؤون رئاسة الجمهورية، منصور عزام.

وبدأ يفيموف بالتالي رسميا تولي صلاحياته كسفير لدى سوريا وخلف في هذا المنصب ألكسندر كينشاك.

المصدر: سانا + وكالات