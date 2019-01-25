سوريا – استهدفت مدفعية الجيش التركي المتمركزة في منطقة درع الفرات شمالي سوريا، الجمعة، مواقع منظمة “ي ب ك ـ بي كا كا” الإرهابية في مدينة تل رفعت.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن مدفعية الجيش التركي أطلقت فجر اليوم 20 قذيفة على مواقع “ي ب ك” في محيط تل رفعت الواقعة جنوب شرق أعزاز شمالي سوريا.

والخميس، استهدفت مدفعية الجيش التركي مواقع المنظمة في المدينة بـ 5 قذائف، وقبلها بيوم بـ 12 قذيفة.

ونفذت خلايا تابعة لمنظمة “ي ب ك / بي كا كا” الأسبوع الجاري عددا من التفجيرات استهدفت مدن وبلدات منطقتي “درع الفرات” و”غصن الزيتون”، اللتين حررهما الجيش التركي والجيش السوري الحر من التنظيمات الإرهابية، ما أسفر عن قتلى وجرحى مدنيين.

وتسيطر “ي ب ك” منذ فبراير / شباط 2016 على مدينة تل رفعت وتتخذها قاعدة لاستهداف الجيش الحر على خطوط الجبهة، واستهداف المدنيين في مناطق سيطرة الجيش الحر عبر إرسال المفخخات.

وباتت تل رفعت مركزا للمنظمة شمالي سوريا بعد انسحابها من مدينة عفرين التي حررها الجيشان التركي والسوري الحر ضمن عملية “غصن الزيتون”.