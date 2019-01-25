وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء هجوما على الجبهة اليمنى عن طريق عمر خربين أنهاها بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها عبدالله السعيد بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى مرت بشكل قريب للغاية بجوار القائم الأيسر لمرمى حارس الزمالك عماد السيد.

وجاء الرد سريعا في الدقيقة الثالثة من لاعبي الزمالك بعرضية من الجبهة اليمنى عن طريق حمدي النقاز بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافعي بيراميدز من على القائم الأيمن للمرمى قبل رأسية المهاجم عمر السعيد إلى ضربة ركنية.

وتمكن الزمالك في الدقيقة التاسعة من تسجيل الهدف الأول عبر تسديدة لفرجاني ساسي من على حدود منطقة الجزاء، استقرت في شباك حارس بيراميدز مهدي سليمان.

ومع محاولات من لاعبي بيراميدز للتماسك على أرضية الملعب بعد صدمة الهدف الأول، حقق إريك تراوري التعادل بعد اختراق عن طريق رجب بكار لمنطقة جزاء الزمالك من جهة اليسار أنهاها بعرضية متقنة للقائم الأيمن للمرمى حيث تواجد تراوري دون أي رقابة، ووضع الكرة بسهولة في شباك الزمالك.

ومن تمريرة متقنة عن طريق عبدالله السعيد من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء بالجهة العكسية نحو كينو المنطلق خلف مدافعي الزمالك كاسرا مصيدة التسلل، والذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة قوية على يمين الحارس السيد، محرزا الهدف الثاني لبيراميدز في الدقيقة 37.

ونجح الزمالك في معادلة النتيجة بالدقيقة 42 بعد ركلة ركنية على يسار مرمى بيراميدز، نفذت بعدها سلسلة من التمريرات القصيرة أنهاها إبراهيم حسن بعرضية لمنطقة الجزاء استقبلها ساسي على القائم الأول برأسية خادعة حولت الكرة باتجاه القائم الثاني للمرمى، حيث استقبل محمود علاء الكرة برأسية سهلة داخل المرمى.

ومع انطلاق الشوط الثاني من المباراة، تحرك لاعبو الفريقين بشكل مكثف في منتصف الملعب، وتبادل الناديان الهجمات.

وكادت الدقيقة 56 أن تشهد الهدف الثالث لبيراميدز لولا التدخل الموفق من المدافع محمد عبد الغني في الوقت المناسب، وإبعاده الكرة من على خط المرمى.

ونجح الزمالك في كسر التعادل الإيجابي في الدقيقة 65، حيث سجل ساسي هدف الزمالك الثالث والثاني له في المباراة.

وفي الدقائق العشر الأخيرة من زمن المباراة، تراجع الزمالك إلى منطقة دفاعه لغلق المساحات أمام هجوم لاعبي بيراميدز والذي نجح في الدقيقة 85 من تسجيل هدف التعادل عبر خربين.

وبهذه النتيجة حافظ الزمالك على صدارة الدوري بـ42 نقطة، في حين احتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 39 نقطة.