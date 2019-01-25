ليبيا – بحث رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الخميس مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى ليبيا آلن بوجيا مستجدات الوضع السياسي والملفين الأمني والاقتصادي بالبلاد.

السراج ثمن بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق ما يقدمه الاتحاد الأوروبي من دعم لحكومة الوفاق ، مؤكداً على أهمية تفعيل ما تم الاتفاق بشأنه من تعاون ومساهمة الإتحاد في دعم قطاعي الصحة والتعليم بصفة خاصة.

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن تطلعه إلى علاقة شراكة فاعلة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أشاد سفير الإتحاد بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ، مؤكداً على تطابق وجهات النظر حيال أهمية تفعيل اللجان المشتركة بين ليبيا والاتحاد.

وشدد بوجيا على أنه سيعمل على تحقيق ما تم الاتفاق حوله من مشاريع خلال اجتماعات رئيس المجلس الرئاسي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني.

وتناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية حيث اتفق السفير مع رؤية السراج في أن لا يقتصر التعامل مع المشكلة من منظور أني فقط بل يجب العمل على إيجاد حل شامل يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المشكلة.