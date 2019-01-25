ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إن تصريحات المبعوث الاممي إلى ليبيا غسان سلامة الأخيرة ليست بجديدة واصفا إياه بـ”غير الواضح” وبأنه لا يملك ما يقوله.

السعيدي أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” أن سلامة يماطل في حل الازمة الليبية وأنه محسوب على جزء من المجتمع الدولي الذي يعمل على إطالة الازمة في ليبيا.

وأبدى عضو مجلس النواب رفضه وبشدة لتصريحات سلامة حول تواجد القوات المسلحة في الجنوب ، مشيراً إلى أن توفر الوقود والسيولة والأمن اليوم في سبها بفضل تواجد القوات المسلحة هناك وهذا دليل على أن سلامة غير صادق فيما يقول، على حد تعبيره.

وعن تصريحات رئيس مجلس الدولة خالد المشري حول العملية العسكرية في الجنوب ،أكد عضو مجلس النواب على أن القوات المسلحة هي من تحارب الجماعات الارهابية والمعارضة السودانية والتشادية هناك ، لافتاً الى أن المشري لا يملك أمر نفسه باعتبار أنه محسوب على تنظيم الاخوان في ليبيا الذين يريدون إسقاط المؤسسة العسكرية في البلاد وإطالة أمد الأزمة.