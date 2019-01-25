“المركزي البريطاني”: الشركات غير مستعدة لمواجهة “بريكست” دون اتفاق

“المركزي البريطاني”: الشركات غير مستعدة لمواجهة “بريكست” دون اتفاق

سويسرا – محافظ البنك المركزي البريطاني مارك كارني، إن الشركات في بلاده ليست مستعدة لمواجهة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق (بريكست).

جاء ذلك في كلمة أثناء مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة “دافوس” السويسرية، امس.

وأوضح كارني: ” الموضوع متعلق بجملة مشاكل لوجستية تستوجب الحل.. من الواضح أن الشركات غير مستعدة (للخروج دون اتفاق)”.

وأشار إلى أن القطاع المصرفي البريطاني مستعد لأي سيناريو، بما في ذلك الخروج دون اتفاق.

واتخذت بريطانيا قرارا بالخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو/ حزيران 2016.

ومن المرتقب في مارس/ آذار المقبل، تنفيذ القرار رسميا، القاضي بخروج بريطانيا نهائيا من الاتحاد الأوروبي، وسط فشل حتى اليوم في التوصل لاتفاق حول الخروج.