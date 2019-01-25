ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس الخميس سفير مملكة السويد لدى ليبيا فريدريك فلورن ومديرة إدارة وزارة الخارجية ومسؤولة مكتب العلاقات مع شمال أفريقيا بمملكة السويد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إلى مستجدات المشهد العام في ليبيا حيث أعرب المشري عن تقديره للدور السويدي في الملف الليبي وخاصة خلال ترؤسها لمجلس الأمن وكونها ضمن فريق الأمم المتحدة لمراقبة التسلح في ليبيا.

المشري أبدى حرص مجلسه على إنجاح الملتقى الوطني الجامع لا سيما وأن المجلس كان الجهة الوحيدة التي أيدت فكرة الملتقى بمجرد طرحها ، مؤكداً على ضرورة التزام الأطراف بما سيصلون إليه من نتائج.