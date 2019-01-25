ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري أمس الخميس سفير مملكة السويد لدى ليبيا فريدريك فلورن ومديرة إدارة وزارة الخارجية ومسؤولة مكتب العلاقات مع شمال أفريقيا بمملكة السويد بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة إلى مستجدات المشهد العام في ليبيا حيث أعرب المشري عن تقديره للدور السويدي في الملف الليبي وخاصة خلال ترؤسها لمجلس الأمن وكونها ضمن فريق الأمم المتحدة لمراقبة التسلح في ليبيا.
المشري أبدى حرص مجلسه على إنجاح الملتقى الوطني الجامع لا سيما وأن المجلس كان الجهة الوحيدة التي أيدت فكرة الملتقى بمجرد طرحها ، مؤكداً على ضرورة التزام الأطراف بما سيصلون إليه من نتائج.
وشدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة دعم الإصلاحات الاقتصادية واستمرارها ، موضحاً أن الوضع سيزداد تحسنًا لو استجابت المؤسسات المعنية بسرعة لمقترحات مجلسه.
ومن جهته، قدم السفير السويدي تعازي حكومة بلاده لما حصل من سقوط ضحايا في العاصمة طرابلس وفي ليبيا عامة في كل الأحداث السابقة ، مؤكداً على موقف السويد في دعم جهود البعثة الأممية في ليبيا وحرصها على إحياء العلاقات مع ليبيا وأنها تشجع بقوة الإصلاحات الاقتصادية الجارية،متمنياً أن يكون للاتحاد الأوروبي موقف موحد في الملف الليبي.