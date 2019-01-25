اليمن – أعلن مسؤول محلي في مدينة الحديدة، اليوم الجمعة، عن تمكن مسؤول محلي يمني من الإفلات من قبضة جماعة أنصار الله “الحوثيين” والوصول إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.

وأفاد المصدر لوكالة “سبوتنيك” بأن مدير عام مديرية الحوك في مدينة الحديدة العميد علي إبراهيم هندي، انشق عن “أنصار الله” ووصل إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد تمكنه من الإفلات من قبضة الجماعة​​​.

وأشار إلى أن العميد هندي وهو قيادي في فرع المؤتمر الشعبي العام بالحديدة، كان أحد المقربين من قيادة أنصار الله في المحافظة خلال السنوات القليلة الماضية، وتحديداً منذ سيطرتهم على المحافظة.