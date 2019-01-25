ألمانيا – غير المدير الرياضي لبايرن ميونخ حسن صالح حميديتش، موقف ناديه في صفقة التعاقد مع الدولي الفرنسي بنيامين بافارد.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إنه رغم إعلان بايرن ميونخ التعاقد رسميًا مع بافارد بدءًا من الصيف المقبل مقابل 35 مليون يورو، إلا أن النادي البافاري غير رأيه ويريد الحصول على اللاعب هذا الشتاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ قدم عرضًا جديدًا الأسبوع الماضي بقيمة 40 مليون يورو، رفضه شتوتجارت، لكن البافاري لن يهدأ وسيقدم عرضًا آخر بقيمة 45 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يعود بافارد إلى المشاركة مع شتوتجارت خلال الأسبوع المقبل أمام بايرن ميونخ، بعد غياب دام 6 أسابيع، بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الأيمن.

وفي حال وافق شتوتجارت على رحيله لاعبه هذا الشتاء مقابل 45 مليون يورو، فسيصبح الفرنسي أغلى لاعب في التاريخ من داخل البوندسليجا.

المصدر : كووورة