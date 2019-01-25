ليبيا – إستقبل مطار سرت المدني أمس الخميس أول طائرة قادمة من مطار معيتيقة بطرابلس بعد توقف دام اربع سنوات بسبب الأضرار التي لحقت به جراء الحرب على تنظيم داعش.

مدير مطار سرت المدني صلاح ابوجازية قال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق بإن طائرة مروحية وصلت الى المطار قادمة من مدينة طرابلس وعلى متنها وفد من شركة المطاحن والأعلاف للقيام بزيارة تفقدية إلى مصنع الأعلاف بالمدينة.

وأشار أبوجازية بأنه تمت صيانة أجزاء كبيرة من المطار وتوصيل الكوابل الكهربائية والهاتفية وتنظيف المدرج الرئيسي وصيانته ، مؤكداً على أنه سيتم العمل خلال الفترة القادمة على إفتتاح المطار بشكل رسمي.