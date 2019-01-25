بعد عودتها الى مصر.. تطور جديد في علاقة هنا الزاهد وأحمد فهمي

بعد عودتها الى مصر.. تطور جديد في علاقة هنا الزاهد وأحمد فهمي

مصر – بعد الضجة التي سببها الفنان احمد فهمي بتعليقاته على محبي ومتابعي خطيبته هنا الزاهد، يبدو ان الامور عادت الى نصابها بينهما، وانتهى الخلاف الذي حصل الاسبوع الماضي.

ونشرت الزاهد صورة تجمعها بفهمي عبر حسابها على تطبيق انستغرام، وهو من اليوم الاول لتصويرهما مشاهدهما في مسلسل “الواد سيد الشحات” المقرر أن يخوضوا به السباق الرمضاني المقبل.

وبعد مجموعة من الصور التي بدت فيها الممثلة المصرية حزينة، ظهرت في الصورة مع خطيبها في غاية السعادة، ويبدو ان فهمي نجح في إرضائها بعدما وضعها في موقف محرج مع متابعيها بسبب شتمهم ووصفهم بأوصاف نابية، بحجة غيرته عليها.

بدوره، نشر فهمي الصورة نفسها أيضاً عبر صفحته على تطبيق “انستغرام” وحرص على تشويق متابعيه للمسلسل الجديد.

من جهة ثانية، تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي، وهو من إخراج أحمد الجندي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب.