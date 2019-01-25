ألمانيا – ذكرت صحيفة “Carscoops” أن شركة بي إم دبليو تتحضر لإطلاق سيارة “X3 M” الكروس أوفر بنسختها الرياضية.

وستأتي سيارة الكروس أوفر الجديدة بهيكل عصري يحمل بعض التعديلات عن هياكل “X3” التقليدية، كالأضواء الأمامية والخلفية، وغطاء المحرك المزود بخطوط تحسن من أيروديناميكية المركبة، والشبك الأمامي المزود بفتحات هوائية كبيرة.

كما من المفترض أن تزود السيارة بمحرك توربيني بسعة 3.0 لترات، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، للوصول إلى سرعة 280 كلم/ساعة، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي.

أما النماذج المعدلة من المركبة فستزود بمحركات 3.5 لتر، وعزم 480 حصانا، لتصل بها إلى سرعة أقصاها 330 كلم/ساعة، وأنظمة تعليق وفرملة رياضية خاصة.