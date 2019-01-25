أستراليا – يعتبر الشمندر من أبرز النباتات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الجسم والبشرة، كالبروتين، الألياف، حمض الفوليك، المغنسيوم، البوتاسيوم، والحديد.

وأظهرت الدراسات والأبحاث، أن الشمندر يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية من الجلطات وتصلب الشرايين، ويعمل على تجديد النشاط والحيوية ويمد الجسم بالطاقة.

كما يحتوى الشمندر على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على حماية الجهاز الهضمي من الاضطرابات التي يتعرض لها مثل المغص والالتهاب والإمساك، ويحد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية مثل سرطان القولون والمعدة.

ويحتوى الشمندر على كميات عالية من العناصر الغذائية التي تحد من التهابات الكلى والأمراض الفيروسية، وأظهرت الدراسات أن الشمندر يساعد على منع هشاشة العظام، والتهابات المفاصل والعضلات,وفق الامارات نيوز.

ومن فوائد الشمندر أنه يحتوى على مواد مضادة للالتهاب والاحمرار، ويعمل على نضارة وجمال البشرة وعلاج الالتهاب والتجاعيد ومشاكل البشرة الاخرى، ويساعد على نمو الشعر ومنع الالتهابات والحكة، إضافة إلى دوره في نمو الأطفال بشكل صحي.