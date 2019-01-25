ليبيا – بحث وزير الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق علي العيساوي أمس الخميس مع السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرايير دويهلين سبل التعاون بين البلدين وتذليل كافة الصعاب إتجاه عودة الشركات الفرنسية الى ليبيا في أسرع وقت.

العيساوي رحب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإقتصاد بقرب افتتاح السفارة الفرنسية وعودة الشركات للإسهام بشكل ايجابي في الاقتصاد الوطني ، متعهداً بتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهذه الشركات اثناء عودتها.

وبدورها، أثنت السفيرة على الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت مؤخراً ودور وزارة الإقتصاد في إنجاح حزمة الاصلاحات المقترحة، معربة عن رغبتها في نقل حقيقة الواقع الحالي من عين المكان في ليبيا بعيداً عن ما يذاع في وسائل الإعلام.

وتوقعت دويهلين فتح مقر السفارة الفرنسية في ليبيا مع منتصف العام الحالي الأمر الذي سيعجل بعودة الشركات الفرنسية والحركة التجارية بين البلدين،على حد قولها.