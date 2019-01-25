إسبانيا – أكد لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أنه لن يبحث عن أعذار عقب الخسارة من إشبيلية بنتيجة 2 ـ 0 بملعب “رامون سانشيز بيزخوان” في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا.

وقال سواريز في تصريحات نقلها حساب برنامج “El chiringuito” بـ”تويتر”: “نعرف أن شهر يناير هو الأصعب، لكننا لن نبحث عن أعذار بعد غياب بعض اللاعبين عن المباراة وعلى رأسهم ليونيل ميسي، نحن مرشحون للقب لذلك يجب أن نثبت ذلك”.

أضاف: “علينا الآن التركيز على مباراة جيرونا يوم الأحد المقبل في الدوري لأنها التحدي القادم، أتمنى عودة ميسي للفريق في مباراة الإياب أمام إشبيلية يوم الأربعاء القادم، وأن نكون جاهزين للثأر، نمتلك جودة كبيرة، وقدرة مميزة على الفوز”.

وعن المشاركة الأولى للوافد الجديد كيفن برينس بواتينج، قال: “لقد وصل منذ قبل وقت قصير، لذلك كانت مباراة إشبيلية صعبة عليه، هو بالكاد تدرب معنا، لكنه يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المواقف”.

المصدر : كووورة