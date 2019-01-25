ليبيا – أكدت إحدى الوثائق الخاصة لمراسلات زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، التي تمت مصادرتها في مخبئه في أبوت آباد، اتخاذ القيادات من الجماعة الليبية المقاتلة من تركيا مركزاً لهم وذلك وفقاً لمستندات رفعت المخابرات الأمريكية السرية عنها مؤخراً .

تبين الوثائق بأن عبد الحكيم بلحاج المكنى بـ”أبي عبد الله الصادق”، كان قد أفتى لقيادات وعناصر الجماعة الليبية المقاتلة بجواز الاستعانة والاتصال بالنظام الإيراني منذ أواخر التسعينات الميلادية قبل ما يعرف بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، واستغلال سوء العلاقات الثنائية بين إيران وليبيا من جهة ومصر من جهة أخرى.

وبحسب ما أوضحته الوثيقة التي كانت من قبل أحد عناصر القاعدة المقيمين في طهران: “كانت قد بحثت الجماعة الليبية المقاتلة فكرة إقامة علاقة وتعامل مع النظام الإيراني، وبحسب ما ورد في الوثيقة كان رأي عبد الحكيم بلحاج المكنى بأبي عبد الله الصادق وجماعة من القيادات هو الإقدام على ذلك للحاجة الشديدة، ولأن النظام الإيراني علاقاتهم سيئة بنظام القذافي كما هي سيئة بالنظام المصري ” .

عبد الكريم بلحاج

إلا أن اقتراح عبد الحكيم بلحاج، تمت مواجهته بالتحفظ من قبل بعض القيادات في اللجنة الشرعية، وعلى رأسها سامي الساعدي المكنى ” أبو المنذر ” و محمد عبد المجيد قايد المكنى أبو يحيى”، إذ كانت فتواهم في ذلك بعدم الجواز إلا في حال الضرورة، وفي حينه كانت بعض الشخصيات ترى “عدم وصولهم إلى حال الضرورة بعد”.

إلا أن عبد الحكيم بلحاج رأى خلاف ذلك، وبحسب ما ورد في الوثيقة: “مع أن عبد الله الصادق وغيره يقولون إنها ضرورة أو تقترب من الضرورة لو فعلناها”.

يشار إلى أن عبد الحيكم بلحاج واسمه الحركي “أبو عبد الله الصادق”، الملاحق قضائياً في ليبيا من مكتب النائب العام كان من أوائل الليبيين ممن التحقوا بالقتال إلى جانب أسامة بن لادن في أفغانستان عام 1988، وأسس مع آخرين مطلع التسعينيات ما عرف بـ”الجماعة الليبية المقاتلة” ذراع القاعدة في ليبيا .

وتنقل بلحاج بين السودان وباكستان وتركيا وقطر، وعاد إلى ليبيا عام 1995 لإعادة ترتيب أوراق الجماعة وتدريبها لضرب النظام السابق، فشل وعاد إلى أفغانستان قيادياً ضمن شبكة بن لادن.

وفي فبراير 2004 اعتقلته الاستخبارات الأميركية في بانكوك التايلاندية ورحل إلى طرابلس، بقي رهن الاعتقال في سجن أبو سليم 7 سنوات، خرج بلحاج من السجن في 2010 ضمن برنامج المراجعات الفكرية، قبل أن يوضع اليوم على رأس قائمة المطلوبين بتهمة شن هجمات على مؤسسات حكومية ليببية “.

وفي يوليو 2017 أدرجت السعودية والإمارات والبحرين ومصر عبد الحكيم بلحاج ضمن قائمة الإرهاب التي شملت 12 كيانا و59 شخصا مدعومين من قطر.

ووفقاً لما ورد في الوثيقة بدأت قيادات الجماعة الليبية المقاتلة، العمل على تفعيل الاتصال بالنظام الإيراني أثناء إقامتهم في تركيا، حيث جاء في الرسالة:

“ولكن الجماعة أيام كانت قياداتها متمركزة في تركيا (سنة ثمانية وتسعين وتسعة وتسعين)، بعثت ببعض الإخوة إلى إيران أحدهم من القيادات لاستطلاع الأمور في إيران، وهو أخ أعرفه جيداً، وهذا الأخ من الكوادر الموهوبة اجتماعياً ودبلوماسياً لو بعثته إلى أي مكان لفعل فيه الأعاجيب”.

وأضاف: “استطاع الأخ أن يكوّن بعض العلاقات في إيران حتى إنه دخل مدينة قم بدعوى أنه يريد تقديم أوراقه للدراسة هناك (دراسة الأدب الفارسي)، وتعرف على بعض العرب هناك، منهم جزائريون وتونسيون وغيرهم ممن يدرسون هناك، وممن تشيعوا ويعيشون في إيران من زمن، وكوّن معهم صداقات وكانت له معهم حوارات.. فخدموه فعلاً ووفروا له إمكانية الدراسة والسكن وعرفوه على بعض الكبراء، بالإضافة إلى تعرف أخينا هذا وإخوة آخرون ممن دخلوا إيران أيضا، من الليبيين والمصريين وغيرهم، أقول تعرفهم على ناس من حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيين، ممن يقيمون في إيران، والمعارف والعلاقات يجر بعضها بعضا”.

من جهته ووفقاً لموقع العربية نت ، أكد نعمان بن عثمان القيادي السابق في الجماعة الليبية المقاتلة، والباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، صحة ما ورد في الوثيقة، موضحا اتخاذ الجماعة الليبية المقاتلة ومن بينهم عبد الحكيم بلحاج من تركيا محطة أولى للخروج من الأزمة، قبل الانتقال إلى شرق آسيا كالصين وإندونيسيا وماليزيا، مضيفاً إلى ذلك ذهاب بعض عناصر الجماعة الليبية إلى إيران ومن بينهم قيادات قائلاً: “كان من بينهم سامي الساعدي وعبد الحكيم بلحاج اللذان انتقلا إلى إيران”.

وعن تفاصيل رحلة القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج قال: “من باكستان خرج أبو عبد الله الصادق من منطقة القبائل ومعه 11 ليبياً، وانتقلوا للإقامة في إيران، وبعدها انتقل إلى ماليزيا ثم إلى الصين، واستقر هناك مع مجموعة من العرب، منهم ليبيون ومصريون ومن دول الخليج، حتى إنه تم إلقاء القبض عليه في مطار بانكوك في محاولة منه للانتقال إلى أوروبا”.

المرصد – متابعات

المصدر : قناة العربية + خاص