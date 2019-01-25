كاراكاس: موقف روسيا الداعم للشرعية في بلادنا متوافق تماما مع القانون الدولي

كاراكاس: موقف روسيا الداعم للشرعية في بلادنا متوافق تماما مع القانون الدولي

فنزويلا – اعتبر وزير خارجية فنزويلا، خورخي أريسا، أن موقف موسكو الداعم للشرعية في كاراكاس، ينطلق من احترامها للقانون الدولي، وأشاد بجهود الدبلوماسية الروسية التي دانت تصرفات أمريكا في بلاده.

وقال أريسا “لقد عبرت موسكو عن هذه الآراء.. مع احترام القانون الدولي.. مع احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية”.

وأكد بأن بلاده مهتمة بتطوير المشاريع المشتركة مع روسيا.

وقال ارياسا في مقابلة مع وكالة “نوفوستي”: “لدينا رغبة دائمة في تعزيز المشاريع الجديدة مع روسيا، ونعتقد أن هذا يجب أن يستمر”، مشيرا إلى أن فنزويلا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا “على خلفية الحصار الدولي”.

وشدد الوزير على أن “علاقات التعاون بين روسيا وفنزويلا عميقة ومخلصة. فلذلك هناك رغبة دائمة بمنحها المرونة لتعزيز مشاريعنا”.

ونصّب رئيس البرلمان الفنزويلى خوان جواييدو يوم الاربعاء الماضي نفسه رئيسا مؤقتا للدولة. وأعلنت الولايات المتحدة بعد دقائق فقط اعترافها به رئيسا وطالبت رئيس فنزويلا الشرعي، نيكولاس مادورو، بتسليمه السلطة وعدم السماح بأعمال عنف ضد المعارضة. وأعلن مادورو، متحدثاً إلى أنصاره ، أنه رئيساً وفقاً للدستور، ووصف رئيس البرلمان المعارض بأنه دمية بيد الولايات المتحدة.

وردا على تدخلها السافر، أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

من جانبها، حذرت وزارة الخارجية الروسية بلسان نائب الوزير، سيرغي ريابكوف، الولايات المتحدة من أي تدخل عسكري في فنزويلا، مشيرة إلى أن ذلك قد يتحول إلى سيناريو كارثي.

المصدر: نوفوستي