كازاخستان – أعلنت كازاخستان، امس، إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في آسيا الوسطى، بسعة 100 ميغاوات.

وقالت ولاية كاراغاندا، في بيان، إنه تم إنشاء أكبر محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية في مدينة “ساران” وسط البلاد.

وأضافت الولاية أن المحطة التي تعد الأكبر من نوعها في آسيا الوسطى، دخلت الخدمة اعتبارا من الخميس.

وأشار البيان أن المحطة جرى إنشاءها على مساحة 164 هكتارا، وتتكون من 307 آلاف لوحة للطاقة الشمسية، وبسعة إنتاج تبلغ 100 ميغاوات.

ولفت إلى أن تكلفة المحطة بلغت 137 مليون دولار، ومولت برؤوس أموال المستثمرين الأوروبيين.