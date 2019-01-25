ليبيا – قرر مجلس النواب أمس الخميس تخصيص 82 مليون دينار من السيولة النقدية لحل مشكلة توفر السيولة لدى المواطنين بالمنطقة الجنوبية والتخفيف من حدتها.

مجلس النواب أشار بحسب موقعه الرسمي إلى أن القوات المسلحة تكفلت بنقل وتأمين الشحنة التي من المتوقع وصولها لمناطق الجنوب يوم الإثنين القادم.

ولفت المجلس إلى أن المبلغ الذي تم تخصيصه للجنوب يأتي بالتزامن مع الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة بالمنطقة الجنوبية وبتعليمات ومتابعة من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه وبالتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري.