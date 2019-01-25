فرنسا – يعيش مسؤولو باريس سان جيرمان الفرنسي أيامًا صعبة خلال هذه الفترة، بسبب إصابة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في مشط القدم دون تحديد مدة غيابه عن الملاعب.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن مسؤولي سان جيرمان لديهم حالة تفاؤل بشأن إصابة نيمار، وذلك بعدما دخل اللاعب المستشفى سيرًا على الأقدام دون الحاجة إلى “عكاز”، مثلما حدث في إصابته بالعام الماضي.

كما أن النادي لن يصدر أي بيان رسمي بشأن اللاعب إلا بعد التأكد من الإصابة بشكل نهائي، وتحديد مدة غيابه.

وأوضحت الصحيفة أن مصير نيمار من المشاركة أمام مانشستر يونايتد منتصف الشهر المقبل في ذهاب الدور ثمن النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا سيتحدد قبل اللقاء بأيام قليلة.

وكان نيمار تعرض للإصابة أمام ستراسبورج في نفس الموضع الذي أجبره على إجراء عملية جراحية، أوائل مارس/ آذار الماضي، ما أبعده عن الملاعب لمدة تزيد عن 3 أشهر.

المصدر : كووورة