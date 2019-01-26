ليبيا – التقى الأمين العام للجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم عبد المنعم أبو لائحة بأمين عام اللجنة البريطانية لليونيسكو جيمس بريدج.

اللقاء الذي عقد على هامش الاجتماع الدولي للتعليم المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن والذي عقد بحضور القائم بأعمال السفارة الليبية في لندن، إلى آليات عمل اللجان الوطنية وفقاً لأهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع حاجات الدول.

وناقش الاجتماع بحسب المكتب الإعلامي التابع للجنة موضوع القطع الأثرية المسروقة والتي تعود ملكيتها للدولة الليبية حيث تعهد جيمس بمتابعة هذه القطع خاصة الموجودة بمتحف لندن وتسريع عمليات استرجاعها إضافة لمتابعة تسجيل المواقع التراثية الجديدة في ليبيا وإعداد خطة من أجل إدارة ملف المواقع الأثرية بمدينة الخمس المسجلة في لائحة الخطر.