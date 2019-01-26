ليبيا – قال السفير الليبي لدى روما عمر الترهوني إن ليبيا منعت العام الماضي 80٪ من المهاجرين من الإنطلاق نحو أوروبا لكن لا نزال بحاجة إلى المساعدة لإبقاء هؤلاء الأشخاص في مراكز الإقامة المؤقتة وإعادتعم إلى أوطانهم.

الترهوني أكد في تصريحات لوكالة “آكي” الإيطالية للأنباء أمس الجمعة على أهمية العمل الذي أنجزته قوات حرس السواحل الليبية في الأشهر الأخيرة.

وأضاف :” لكننا طلبنا من إيطاليا وأوروبا والأمم المتحدة أن تساعدنا اقتصادياً في مجال إعادة المهاجرين إلى بلادهم لأن ليبيا غير قادرة على إبقاء كل هؤلاء الناس حيث وصل الى بلادنا عام 2018 حوالي 500 ألف شخص”.

وأشار السفير الليبي لدى روما إلى أن وصول المهاجرين الى أوروبا قد أوقف لكن ليس وصولهم إلى البلاد.