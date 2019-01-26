تركيا – اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن “سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية آخذ بالهبوط، وسنحبط جميع المكائد التي تحاك ضدنا”.

جاء ذلك في كلمة له، الجمعة، أمام أعضاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه، في ولاية “أرضروم” شرقي تركيا.

وأضاف أردوغان، أن سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة التركية انخفض إلى جوار 5.2.

جدير بالذكر أن سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية تجاوز 6.8 منتصف أغسطس/آب 2018.

وأكد أردوغان، أن تركيا صامدة، وتمسك بزمام الأمور بشكل جيد.

وشدد على أن تقلب سعر الصرف أمر مؤقت.

وبخصوص الوضع في سوريا، قال أردوغان، “ترون مساعي القوى الغربية لإنشاء حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا”.

وأشار إلى الزيارة التي أجراها إلى موسكو، الأربعاء، قائلا: “أجريت زيارة مثمرة إلى روسيا، وآمل أن نتمكن من تحقيق السلام على حدودنا الجنوبية”.