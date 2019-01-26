ليبيا – إستقبل اللواء أركان حرب محمد الكشكي، مساعد وزير الدفاع المصري للعلاقات الخارجية رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة د.عارف النايض .

وبحسب إيجاز صحفي صادر مساء السبت عن المجمع وتلقت المرصد نسخة عنه ، فقد جرى اللقاء فى وزارة الدفاع المصرية بالقاهرة وحضره السفير د. طارق دحروج، نائب مساعد وزير الخارجية لإدارة ليبيا، ممثلاً عن وزراة الخارجية المصرية.

وتطرق النقاش إلى ملفات وصفها المجمع بالمهمة مؤكداً بأنه يعمل عليها منها دور القيادات الاجتماعية في المصالحة الوطنية، وتحسين الخدمات البلدية، والتوعية الانتخابية والإعلامية وذلك بحسب نص ذات الإيجاز.

وعلى هامش زيارته للقاهرة ، قال النايض فى حديث لبوابة ” العين الإخبارية “” بأن سيطرة الجيش على مدن الجنوب جاءت بترحيب النسيج الليبي، وتتزامن مع تحرك عاجل داعم له من الحكومة الليبية المؤقتة.

وشدد على ضرورة استمرار وتوسعة تواصل دواوين الحكومة الليبية المؤقتة في جنوب البلاد مع البلديات لإيصال الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن الجيش الليبي يسيطر على مساحات كبيزة جدا من أراضي في البلاد، ما يستدعي تكثيف الحكومة المؤقتة عملها في هذه المناطق .

وأكد بأن مجمع ليبيا الذي يترأسه يسعى لدعم التواصل الاجتماعي ولتقييم الاحتياجات في القرى والمدن الليبية للتعاون مع الحكومة المؤقتة لتوفير الخدمات للمواطنين.

المرصد – متابعات