ليبيا – إلتقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الخميس الماضي رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبد السلام الحاسي حيث سلّم الأخير التقرير السنوي للهيئة.

الهيئة أوضحت بحسب مكتبه الإعلامي أن التقرير يحتوي على نتائج متابعة الهيئة لجميع الجهات الحكومية التابعة للحكومة المؤقتة وكذلك تقييم لما يصدر عن تلك الجهات من مراسلات وقرارات وإحصائيات لقضايا التحقيق ونتائج متابعة الهيئة للأداء الاقتصادي للحكومة مما يقدم مؤشر حول ما تم تنفيذه وكيفية التصرف في الأموال المخصصة للحكومة وحجم المخالفات في أداء الجهات التنفيذية.



وقدم رئيس الهيئة نبذه مختصرة عن التقرير لرئيس مجلس النواب، مؤكداً على أن الهيئة سوف تستمر في عملها بمتابعة الحكومة والجهات التابعة لها وستكون سداً منيعاً في وجه الفساد.



كما تناول الإجتماع إطلاع رئيس مجلس النواب على سير العمل بهيئة الرقابة الإدارية و كيفية التصرف في القضايا التي يتم بحثها في الهيئة أو التي يتم إحالتها من جهات أخرى للهيئة.



وبدوره ثمّن رئيس مجلس النواب دور الهيئة في مكافحة الفساد في أجهزة الدولة وكذلك دور رئيس الهيئة في تطوير أداء الهيئة، مقدماً الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا التقرير.