ليبيا – حمّل أعضاء وموظفي الهيئات القضائية في نطاق محكمة استئناف سبها مديرية أمن سبها و مراكز الشرطة التابعة لها مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات القضائية بالجنوب.

أعضاء وموظفي الهيئات القضائية أشاروا في بيان لهم تلقت المرصد نسخة منه إلى أن هذا التعطيل يترتب عليه ضرر لمصلحة الوطن والمواطن بسبب عدم تنفيذ أوامر القبض الصادرة من مكتب النائب العام بحق المتهمين.

وعبر الأعضاء عن استيائهم لعدم مثول مرتكبي واقعة الاعتداء والخطف بحق رئيس محكمة سبها الإبتدائية أبوبكر بشير صالح قبل شهر ، الأمر الذي يشجع على التطاول والتعدي على أعضاء وموظفي ومقار الهيئات القضائية، مطالبين المديرية بممارسة صلاحياتها في سبيل مثولهم أمام العدالة .

المرصد – متابعات