انجلترا – صرح مصدر مطلع، اليوم السبت، بأن المصرف البريطاني رفض إعطاء الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ما قيمته 1.2 مليار دولار من السبائك الذهبية​​​ الفنزويلية المودعة في البنك.

هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي، في شهر ديسمبر من العام الماضي، أن فنزويلا لديها الحق في بيع الذهب على خلفية العقوبات الأمريكية، وعدم التأكد من عودة الذهب الفنزويلي من المملكة المتحدة.

ونقلت وكالة “بلومبيرغ” عن مصدر لم يذكر اسمه قوله بأن القرار بعدم السماح لحكومة مادورو بسحب الذهب الفنزويلي تم بعد أن قام مسؤولون أمريكيون كبار، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس للأمن القومي جون بولتون بالضغط على زملائهم في المملكة المتحدة لمنع وصول الأصول المالية الخارجية إلى مادورو.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون الآن إرسال أصول أجنبية إلى خوان غوايدو، الذي نصب نفسه قائما مؤقتا بأعمال رئيس فنزويلا، من أجل زيادة فرص السيطرة على الحكومة.

وأضافت الوكالة أن إجمالي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي الفنزويلي يصل إلى 8 مليارات دولار. جزء من هذه الأصول في بنك إنجلترا، وغير معروف مكان الجزء المتبقي من الأصول.

هذا ونصب زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، يوم الأربعاء الماضي، نفسه قائما مؤقتا بأعمال رئيس فنزويلا بدلا من الرئيس الشرعي الحالي نيكولاس مادورو، وتوالت بعد ذلك ردود أفعال الدول ما بين مؤيد ومعارض.

وكانت الولايات المتحدة أولى الدول التي اعترفت بالمعارض، خوان غوايدو، كرئيس مؤقت جديد لفنزويلا. ودعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مادورو لتسليم السلطة إلى غوايدو ومنع أي أعمال لاستخدام القوة ضد المعارضة.

ومن جانبه، أعلن رئيس فنزويلا الشرعي، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأمريكيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وكانت روسيا من جانبها، قد أعربت عن دعمها للرئيس الشرعي لفنزويلا ، نيكولاس مادورو.

المصدر: سبوتنيك