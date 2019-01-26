لبنان – سأل الزعيم الدرزي ​وليد جنبلاط​، عن سبب تأخير تأليف الحكومة في لبنان، وعما إذا كان تشكيلها مرتبطا بأجندات خارجية مثل اتفاق أضنة بين سوريا وتركيا أو استكمال تشكيل الحكومة في العراق؟

وغرّد رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط عبر حسابه على “تويتر” قائلا: “قبل أن يقفل باب التفكير الحر أو يصبح أحادياً، هل أن تشكيل الحكومة في لبنان مرتبط بانجاز حكومة العراق، أم بإتفاق أضنة، أم أصبحنا في مسار واحد مع أزمة فنزويلا مروراً باليمن؟ وهل الإطالة في إنجاز الحكومة هو لإضعاف لبنان اقتصادياً وإنهاكه من أجل تعميم اليأس والفقر والهجرة”.