افغانستان – أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الأفغاني، زلماي خليل زاد، اليوم السبت، أن “تقدما جديا” تم تحقيقه خلال الجولة الأخيرة من مفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة “طالبان” .

ونفى الدبلوماسي، في تغريدة على تويتر، أن يكون الطرفان قد توصلا إلى اتفاقات محددة خلال الجولة التي استغرقت ستة أيام. مع ذلك، فقد عبر المبعوث الخاص عن تفاؤله لنتيجة المفاوضات، قائلا: “لقاءات هنا كانت مثمرة بشكل أكبر من أي لقاءات سابقة. لقد حققنا تقدما جديا بشأن مسائل حيوية”. كما أعرب الدبلوماسي عن امتنانه لقطر على استضافتها للمفاوضات.

وشدد خليل زاد على أن أي صفقة محتملة بين الولايات المتحدة و”طالبان” لإنهاء الحرب في أفغانستان يجب أن تقتضي دخول الحركة في حوار مباشر مع كابل، مؤكدا توجهه إلى العاصمة الأفغانية.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر في “طالبان” بأن مسودة لاتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب في أفغانستان تم إعدادها أثناء محادثات أجرتها الحركة مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشأن الأفغاني.

ونقلت “رويتر” عن المصادر في الحركة، اليوم السبت، أن المبعوث الأمريكي الخاص يتوجه إلى كابل لإطلاع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، على التقدم الذي تم تحقيقه في المفاوضات الجارية .

وذكرت الوكالة أنها لم تتمكن من الاتصال مع السفارة الأمريكية في كابل للحصول على تأكيد منها على صحة أنباء عن إعداد مسودة الاتفاق وزيارة خليلزاد.

وبحسب المصادر فإن وثيقة المسودة تدعو إلى انسحاب “قوات أجنبية” من أفغانستان خلال فترة مدتها 18 شهرا، كما أنها تحتوي على ضمانات لعدم استخدام البلاد كمعقل لتنظيمي “القاعدة” و”داعش” في هجماتهما الإرهابية، إضافة إلى عدم تمكين المسلحين الانفصاليين البلوش، الناشطين في جنوب غرب أفغانستان، من استخدام هذه المنطقة كمنطلق لهم في عملياتهم ضد باكستان المجاورة.

كما أكدت المسودة، وفقا للمصادر ذاتها، استعداد “طالبان” لخوض مفاوضات مع ممثلي الحكومة الأفغانية بعد توقيع وقف إطلاق النار، مؤكدة سعي الحركة إلى تشكيل حكومة انتقالية والحصول على مناصب فيها بعد وقف القتال .

وأشارت المصادر، مع ذلك، إلى أن الطرفين لم يتوصلا بعد إلى اتفاق حول جدول زمني لوقف إطلاق النار في البلاد.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت “طالبان”، في بيان، عن تعيين الملا عبد الغني برادر رئيسا جديدا لمكتب السياسي للحركة عوضا عن كبير مفاوضي “طالبان” السابق، شير عباس ستانكزاي، الذي ترأس المكتب منذ العام 2015. وأشار البيان أن التعيين جاء من أجل تفعيل العملية التفاوضية بين الحركة وواشنطن.

المصدر: رويترز