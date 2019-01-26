موسكو – أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف، امس بأن روسيا ستعمل على إعادة تأهيل أسطول الطيران المدني الكوبي، وستقوم بإنشاء مركز فني لصيانة الطائرات في الجزيرة.

وأوضح بوريسوف عقب مفاوضات مع وفد كوبي جرت في موسكو اليوم، أنه تم تقيم وضع أسطول الطيران الكوبي المؤلف من طائرات من طراز إيل96 وتو204 و أنتونوف أن-158، وتم وضع خطة لإعادة تأهيل هذا الأسطول، حيث حددت قطع الغيار اللازمة والأشغال المراد تنفيذها والزمن المطلوب لذلك، وجرى الاتفاق على العقود.

وتوقع بوريسوف أن تنفذ عملية إعادة تأهيل الأسطول الكوبي خلال عام 2019، مضيفا أن بلاده ستقوم بإنشاء مركز فني في كوبا لصيانة هذه الطائرات.

كذلك أشار إلى أن روسيا وكوبا اتفقتا على وضع خطة حتى عام 2030 لتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة لزيادة فعاليته.

واتفقت موسكو وهافانا في نوفمبر الماضي على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية لتتماشى مع العلاقات السياسية المتينة، حينها أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده لمساعدة كوبا في تحديث البنية التحتية للنقل، بهدف زيادة حركة نقل الركاب في البلاد.

المصدر: “نوفوستي”